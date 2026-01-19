Матчи Скрыть

"Всегда рады видеть настоящую легенду клуба". В "Реале Сосьедад" высказались о Карпине

В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, что всегда рады видеть Валерия Карпина на матчах команды.
"Карпин - настоящая легенда нашего клуба, всегда рады видеть его в Сан-Себастьяне", - сказали "Матч ТВ" в пресс-службе клуба.

Напомним, вчера, 18 января, главный тренер сборной России Валерий Карпин побывал на матче 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" принимал на своем поле "Барселону". Игра проходила в Сан-Себастьяне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Российский полузащитник Арсен Захарян пропускал встречу из-за повреждения.

