Нападающий уже прибыл в столицу Испании, где должен пройти обязательные процедуры перед сменой клуба.
По информации пресс-службы "Атлетико", футболист находится в Мадриде и готовится к медицинскому осмотру. После его прохождения стороны смогут закрыть сделку.
Ранее "Атлетико" согласовал условия трансфера с "Аталантой". Сообщалось, что базовая сумма сделки составит 35 млн евро, а ещё 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
"Атлетико" договорился с "Аталантой" по трансферу нападающего
Трансфер Адемолы Лукмана в чемпионат Испании вышел на завершающую стадию.
Фото: ФК "Аталанта"