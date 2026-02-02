"Атлетико" договорился с "Аталантой" по трансферу нападающего

Трансфер Адемолы Лукмана в чемпионат Испании вышел на завершающую стадию.

Фото: ФК "Аталанта"

Нападающий уже прибыл в столицу Испании, где должен пройти обязательные процедуры перед сменой клуба.



По информации пресс-службы "Атлетико", футболист находится в Мадриде и готовится к медицинскому осмотру. После его прохождения стороны смогут закрыть сделку.



Ранее "Атлетико" согласовал условия трансфера с "Аталантой". Сообщалось, что базовая сумма сделки составит 35 млн евро, а ещё 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

