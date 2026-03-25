По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, защитник "ПСЖ" заинтересован в переходе в мадридский клуб уже этим летом.
Сообщается, что желание игрока расходится с публичной позицией его агента, который ранее заявлял об отсутствии планов на трансфер. При этом сам футболист, по данным источника, намерен добиваться возвращения в "Реал", где он начинал карьеру.
В текущем сезоне защитник принял участие в 24 матчах, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.
Футболист "ПСЖ" хочет перейти в "Реал" - источник
Ашраф Хакими может вернуться в "Реал".
