Матчи Скрыть

Футболист "ПСЖ" хочет перейти в "Реал" - источник

Ашраф Хакими может вернуться в "Реал".
Фото: Getty Images
По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, защитник "ПСЖ" заинтересован в переходе в мадридский клуб уже этим летом.

Сообщается, что желание игрока расходится с публичной позицией его агента, который ранее заявлял об отсутствии планов на трансфер. При этом сам футболист, по данным источника, намерен добиваться возвращения в "Реал", где он начинал карьеру.

В текущем сезоне защитник принял участие в 24 матчах, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится