Мостовой - о будущем Захаряна: для развития карьеры, возможно, стоит покинуть "Реал Сосьедад"

- Тысячи футболистов в таких же ситуациях. У них преимущество, что они молодые. Как Арсен захочет — так и будет. Может уйти или остаться.
Для развития карьеры, возможно, стоит покинуть команду. Но у него есть агенты и близкие его — помогут решить, - приводит слова Мостового "СЭ".
Ранее испанское издание AS сообщило, что "Реал Сосьедад" может продать или отдать Арсена Захаряна в аренду, так как в клубе считают, что полузащитнику нужно набраться опыта. В испанском клубе опорвегли данную информацию.
Захарян выступает за испанскую команду с лета 2023 года, за три сезона он вышел на поле в 65 встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Его контракт с "Реалом Сосьедад" рассчитан до лета 2029 года.