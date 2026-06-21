Семья Кукурельи столкнулась с угрозами после перехода в "Реал"

Семья защитника сборной Испании Марка Кукурельи оказалась под серьёзным давлением после перехода футболиста в мадридский "Реал".

Фото: Getty Images

Как сообщает Defensa Central, негативная реакция части болельщиков вышла далеко за рамки обычного недовольства трансфером. По информации источника, супруге игрока Клаудии Родригес регулярно поступают оскорбительные сообщения. Более того, некоторые из них содержат угрозы в адрес семьи футболиста. Утверждается, что часть обращений уже передана правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.



Сам Кукурелья ранее признавал, что его решение перейти в "Реал" могло вызвать раздражение среди поклонников "Барселоны", воспитанником которой он является. Однако защитник подчёркивал, что любые угрозы и нападки на членов семьи недопустимы.

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