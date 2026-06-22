Испанский топ-клуб хочет подписать Кейна - источник

В Испании сообщили о неожиданном интересе "Барселоны" к нападающему "Баварии" Гарри Кейну.

Фото: Getty Images

По данным Sport.es, каталонский клуб следит за ситуацией вокруг будущего английского форварда на фоне затянувшихся переговоров о новом контракте.



Источник утверждает, что стороны пока не могут прийти к окончательному соглашению из-за разногласий по сроку действия будущего договора. В "Барселоне" решили воспользоваться этой ситуацией и уже запросили информацию о возможности перехода футболиста.



Английский форвард выступает за немецкий клуб с 2023 года.

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Барселона