Захарян не попал в стартовый состав "Реала Сосьедад" на игру Лиги Европы с "Юнионом"
Россиянин Арсен Захарян начнет в запасе матч "Реала Сосьедад" в Лиге Европы.
Сегодня, 15 октября, состоится матч между "Юнионом" и "Реалом Сосьедад" в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе "Жозеф Марьен" в Брюсселе (Бельгия), стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Российский полузащитник "сан-себастьянцев" Арсен Захарян не был включен в стартовый состав команды и начнет встречу среди запасных.
В прошлом туре испанцы уступили на своем поле английскому "Борнмуту" со счетом 1:2.