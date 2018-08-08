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Наставник "Прогреса": в Уфе хорошее поле, никогда такого не видел

Главный тренер "Прогреса" поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Уфой".

- Стиль нашей команды? Завтра увидите на поле. Главный наш принцип – если хорошо тренируетесь, то будете добиваться успех. Смотрели много видео "Уфы", они сильны физически, много бегают. Матч получится тяжелым.

- Для вашей команды важнее забить в гостях или не пропустить?

- Было бы хорошо сделать и то, и другое, все рассудит игра. В Уфе хорошее искусственное поле, никогда такого не видел.

Rusfootball.info
Теги: УФА
Сегодня, 16:49
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:35) #
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Болеет за:
«Ростов»
Свозите "Прогрес" после игры в Москву, пусть посмотрят стадионы: "Лужники", Спартака, ЦСКА, Локомотива. Да и другие стадионы построенные к ЧМ стоило бы им посмотреть. А Уфимский стадион наверно худший из команд РПЛ?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 17:05) #
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У них то пади и нет искусственных полей , все с натур травой , вот и угорает


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Такое впечатление, что он не из Европы приехал, а из Зажопинска.... stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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