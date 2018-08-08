Наставник "Прогреса": в Уфе хорошее поле, никогда такого не видел

Главный тренер "Прогреса" поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Уфой".- Стиль нашей команды? Завтра увидите на поле. Главный наш принцип – если хорошо тренируетесь, то будете добиваться успех. Смотрели много видео "Уфы", они сильны физически, много бегают. Матч получится тяжелым.- Было бы хорошо сделать и то, и другое, все рассудит игра. В Уфе хорошее искусственное поле, никогда такого не видел.