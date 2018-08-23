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От двоек почти до пятёрок: оценки неоднозначного матча «Зенита» против «Мольде»

От двоек почти до пятёрок: оценки неоднозначного матча «Зенита» против «Мольде»65 минут «Зенит» занимался полной ерундой, но под занавес встречи снова разошёлся и смял соперника. Rusfootball.info совсем по-разному оценивает участников матча со стороны российской команды.

Лунёв – 3.0. Неблагодарна вратарская работа в таких матчах – её вроде бы и нет, а один момент, и ты её не сделал. Удар Хестада был не так уж силён, а других шансов продемонстрировать своё мастерство Андрей не получил.

Смольников – 2.0. Получил повреждение в первом тайме, бросил Хестада перед голевым ударом в его концовке, очень устал и по традиции вполне мог набрать две жёлтые карточки, но арбитр пожалел. Казалось бы, с атакующей точки зрения менять стоило скорее Анюкова, но Семак видел, в каком Игорь состоянии.

Иванович – 4.0. Браниславу было тяжело бороться с Холлуном, он вынужден был начинать атаки и проходить первую линию прессинга из-за беспомощности хавбеков. Один заброс на Дриусси в конце 1-го тайма у него всё же прошёл, а гол Мевли стал возможен благодаря выигранной сербом борьбе. Множество перехватов и отборов, руководство партнёрами – сыграл по-капитански.

Мевля – 3.5. Главный виновник пропущенного мяча и до него совершил ряд ошибок, из-за которых в моей онлайн таблице оценок шёл на балл хуже Ивановича. Но в концовке встречи Миха всё-таки отмазался, забив очень важный гол.

Анюков – 3.0. Правоногому Анюкову было откровенно тяжело на левой бровке. Норвежцы этим пользовались, а другими качествами Александр взять не мог. И всё же он неплохо отрабатывал в обороне и своим великолепным отбором начал поворотную голевую атаку.

Краневиттер – 2.0. Постеснялся подойти к Хестаду, чтобы его было сложнее обвинить в голе, но ответственности за зону подбора охрана кукурузы в его исполнении с Матиаса не снимает. Ничего не мог сделать в начале атак, не успевал в обороне и был закономерно заменён.

Эрнани – 2.5. Смотрелся немногим лучше аргентинца и получил более высокую оценку только за то, что был хоть как-то причастен к впечатляющему перфомансу в концовке. Типичный портрет Эрнани в этом матче – бразилец выставляет ногу для перехвата или отбора, но не дотягивается и смотрит за убегающими соперниками с мячом.

Мак – 3.0. В первом тайме словак ничего не мог поделать с обороной соперника, ни разу никого не обыграл, не обострил. Раскрылся Роберт только в концовке, когда заработал множество угловых и начал вторую голевую атаку.

Кузяев – 2.5. Начал матч слева в полузащите, закончил – справа в защите. Не сказать, что на какой-то из многочисленных позиций в какой-то ипостаси Далер сильно преуспел. Но, в отличие от Смольникова, хотя бы не угрожал команде меньшинством.

Дриусси – 3.5. Даже по первому тайму Себастьян смотрелся довольно живо, очень много бегал в попытках открыться и прессинговать. Стал первым человеком, наконец-то попавшим в голову Дзюбы. Ещё бы попадал по воротам – цены бы ему не было. Аргентинец слишком много мазал по воротам.

Дзюба – 4.5. В первом тайме мяч не доходил до Артёма, он ничего не мог поделать с защитниками и был незаметен. Но когда команда наконец заиграла в футбол, вчерашний юбиляр по привычке включил режим бога, сделал 2 гола, а мог и больше.

Ерохин – 3.5. Снова очень хорошо вышел со скамейки. На этот раз Александр не стал главным героем, но принёс пользу и помог перевернуть игру.

Заболотный – 4.5. Даже в матче с «Динамо» Минск Заболотный умудрился не попасть в список авторов 8 мячей, однако сегодня Антон наконец-то был вознаграждён за старания удачными отскоками от штанги и соперника. Ему формально принадлежит и голевой пас на Мевлю. Возможно, Семаку стоит задуматься над использованием пары мощных форвардов с первых минут – Забэ выиграл кучу единоборств и продемонстрировал даже дриблинг.

Оздоев – б/о. Успел сделать пару передач вперёд и получить по первое число от Бранислава Ивановича. С такими Краневиттером и Эрнани надо умирать на тренировках – раз в составе выходят они, то и у Магомеда есть шанс.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: твиттер «Зенита»
Теги: Зенит Заболотный Дзюба Смольников Краневиттер
Сегодня, 21:27
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5
(2)
№5 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 22:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: vertel
а сравнение его с Оздоевым...

ну а что такого показал в Зените Краневиттер, чтобы его нельзя было даже сравнивать с Оздоевым?
Естественно, к нему немного предвзяты, это неизбежно из-за ожиданий. Потому что человек приходил за хорошие деньги из Атлетико, ходил под сборной Аргентины, а в итоге оказалось, что звёзд с неба он не хватает даже на уровне Зенита, как вы пишете
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот одного не понимаю и не пойму- зачем "гнать" на Краневиттера, да ещё желать ему, чтобы начинал атаки, если он чистый опорник, есть и такие. Игрок не хватающий с неба звёзд, но есть и лучше его, есть и хуже, а сравнение его с Оздоевым...А предыдущие опорники в Зените не ошибались? Если бы не ошибался, то играл бы в более сильной команде. А что, Дзюба первый тайм не ошибался, если не сделал ни одного полезного действия, просто, конечно, в середине поля это более заметно, да и заменили его, быстрее всего, тактически.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кстати интересная мысль про Заболотного и Дзюбу в основу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Забэ

Забэбок!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Иванович и Дзю- 5.0
Дриусси- 4.0 очень активный в последних играх


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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