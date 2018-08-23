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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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От двоек почти до пятёрок: оценки неоднозначного матча «Зенита» против «Мольде»
65 минут «Зенит» занимался полной ерундой, но под занавес встречи снова разошёлся и смял соперника. Rusfootball.info совсем по-разному оценивает участников матча со стороны российской команды.
Лунёв – 3.0. Неблагодарна вратарская работа в таких матчах – её вроде бы и нет, а один момент, и ты её не сделал. Удар Хестада был не так уж силён, а других шансов продемонстрировать своё мастерство Андрей не получил.
Смольников – 2.0. Получил повреждение в первом тайме, бросил Хестада перед голевым ударом в его концовке, очень устал и по традиции вполне мог набрать две жёлтые карточки, но арбитр пожалел. Казалось бы, с атакующей точки зрения менять стоило скорее Анюкова, но Семак видел, в каком Игорь состоянии.
Иванович – 4.0. Браниславу было тяжело бороться с Холлуном, он вынужден был начинать атаки и проходить первую линию прессинга из-за беспомощности хавбеков. Один заброс на Дриусси в конце 1-го тайма у него всё же прошёл, а гол Мевли стал возможен благодаря выигранной сербом борьбе. Множество перехватов и отборов, руководство партнёрами – сыграл по-капитански.
Мевля – 3.5. Главный виновник пропущенного мяча и до него совершил ряд ошибок, из-за которых в моей онлайн таблице оценок шёл на балл хуже Ивановича. Но в концовке встречи Миха всё-таки отмазался, забив очень важный гол.
Анюков – 3.0. Правоногому Анюкову было откровенно тяжело на левой бровке. Норвежцы этим пользовались, а другими качествами Александр взять не мог. И всё же он неплохо отрабатывал в обороне и своим великолепным отбором начал поворотную голевую атаку.
Краневиттер – 2.0. Постеснялся подойти к Хестаду, чтобы его было сложнее обвинить в голе, но ответственности за зону подбора охрана кукурузы в его исполнении с Матиаса не снимает. Ничего не мог сделать в начале атак, не успевал в обороне и был закономерно заменён.
Эрнани – 2.5. Смотрелся немногим лучше аргентинца и получил более высокую оценку только за то, что был хоть как-то причастен к впечатляющему перфомансу в концовке. Типичный портрет Эрнани в этом матче – бразилец выставляет ногу для перехвата или отбора, но не дотягивается и смотрит за убегающими соперниками с мячом.
Мак – 3.0. В первом тайме словак ничего не мог поделать с обороной соперника, ни разу никого не обыграл, не обострил. Раскрылся Роберт только в концовке, когда заработал множество угловых и начал вторую голевую атаку.
Кузяев – 2.5. Начал матч слева в полузащите, закончил – справа в защите. Не сказать, что на какой-то из многочисленных позиций в какой-то ипостаси Далер сильно преуспел. Но, в отличие от Смольникова, хотя бы не угрожал команде меньшинством.
Дриусси – 3.5. Даже по первому тайму Себастьян смотрелся довольно живо, очень много бегал в попытках открыться и прессинговать. Стал первым человеком, наконец-то попавшим в голову Дзюбы. Ещё бы попадал по воротам – цены бы ему не было. Аргентинец слишком много мазал по воротам.
Дзюба – 4.5. В первом тайме мяч не доходил до Артёма, он ничего не мог поделать с защитниками и был незаметен. Но когда команда наконец заиграла в футбол, вчерашний юбиляр по привычке включил режим бога, сделал 2 гола, а мог и больше.
Ерохин – 3.5. Снова очень хорошо вышел со скамейки. На этот раз Александр не стал главным героем, но принёс пользу и помог перевернуть игру.
Заболотный – 4.5. Даже в матче с «Динамо» Минск Заболотный умудрился не попасть в список авторов 8 мячей, однако сегодня Антон наконец-то был вознаграждён за старания удачными отскоками от штанги и соперника. Ему формально принадлежит и голевой пас на Мевлю. Возможно, Семаку стоит задуматься над использованием пары мощных форвардов с первых минут – Забэ выиграл кучу единоборств и продемонстрировал даже дриблинг.
Оздоев – б/о. Успел сделать пару передач вперёд и получить по первое число от Бранислава Ивановича. С такими Краневиттером и Эрнани надо умирать на тренировках – раз в составе выходят они, то и у Магомеда есть шанс.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер «Зенита»
Лунёв – 3.0. Неблагодарна вратарская работа в таких матчах – её вроде бы и нет, а один момент, и ты её не сделал. Удар Хестада был не так уж силён, а других шансов продемонстрировать своё мастерство Андрей не получил.
Смольников – 2.0. Получил повреждение в первом тайме, бросил Хестада перед голевым ударом в его концовке, очень устал и по традиции вполне мог набрать две жёлтые карточки, но арбитр пожалел. Казалось бы, с атакующей точки зрения менять стоило скорее Анюкова, но Семак видел, в каком Игорь состоянии.
Иванович – 4.0. Браниславу было тяжело бороться с Холлуном, он вынужден был начинать атаки и проходить первую линию прессинга из-за беспомощности хавбеков. Один заброс на Дриусси в конце 1-го тайма у него всё же прошёл, а гол Мевли стал возможен благодаря выигранной сербом борьбе. Множество перехватов и отборов, руководство партнёрами – сыграл по-капитански.
Мевля – 3.5. Главный виновник пропущенного мяча и до него совершил ряд ошибок, из-за которых в моей онлайн таблице оценок шёл на балл хуже Ивановича. Но в концовке встречи Миха всё-таки отмазался, забив очень важный гол.
Анюков – 3.0. Правоногому Анюкову было откровенно тяжело на левой бровке. Норвежцы этим пользовались, а другими качествами Александр взять не мог. И всё же он неплохо отрабатывал в обороне и своим великолепным отбором начал поворотную голевую атаку.
Краневиттер – 2.0. Постеснялся подойти к Хестаду, чтобы его было сложнее обвинить в голе, но ответственности за зону подбора охрана кукурузы в его исполнении с Матиаса не снимает. Ничего не мог сделать в начале атак, не успевал в обороне и был закономерно заменён.
Эрнани – 2.5. Смотрелся немногим лучше аргентинца и получил более высокую оценку только за то, что был хоть как-то причастен к впечатляющему перфомансу в концовке. Типичный портрет Эрнани в этом матче – бразилец выставляет ногу для перехвата или отбора, но не дотягивается и смотрит за убегающими соперниками с мячом.
Мак – 3.0. В первом тайме словак ничего не мог поделать с обороной соперника, ни разу никого не обыграл, не обострил. Раскрылся Роберт только в концовке, когда заработал множество угловых и начал вторую голевую атаку.
Кузяев – 2.5. Начал матч слева в полузащите, закончил – справа в защите. Не сказать, что на какой-то из многочисленных позиций в какой-то ипостаси Далер сильно преуспел. Но, в отличие от Смольникова, хотя бы не угрожал команде меньшинством.
Дриусси – 3.5. Даже по первому тайму Себастьян смотрелся довольно живо, очень много бегал в попытках открыться и прессинговать. Стал первым человеком, наконец-то попавшим в голову Дзюбы. Ещё бы попадал по воротам – цены бы ему не было. Аргентинец слишком много мазал по воротам.
Дзюба – 4.5. В первом тайме мяч не доходил до Артёма, он ничего не мог поделать с защитниками и был незаметен. Но когда команда наконец заиграла в футбол, вчерашний юбиляр по привычке включил режим бога, сделал 2 гола, а мог и больше.
Ерохин – 3.5. Снова очень хорошо вышел со скамейки. На этот раз Александр не стал главным героем, но принёс пользу и помог перевернуть игру.
Заболотный – 4.5. Даже в матче с «Динамо» Минск Заболотный умудрился не попасть в список авторов 8 мячей, однако сегодня Антон наконец-то был вознаграждён за старания удачными отскоками от штанги и соперника. Ему формально принадлежит и голевой пас на Мевлю. Возможно, Семаку стоит задуматься над использованием пары мощных форвардов с первых минут – Забэ выиграл кучу единоборств и продемонстрировал даже дриблинг.
Оздоев – б/о. Успел сделать пару передач вперёд и получить по первое число от Бранислава Ивановича. С такими Краневиттером и Эрнани надо умирать на тренировках – раз в составе выходят они, то и у Магомеда есть шанс.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер «Зенита»
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