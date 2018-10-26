Когда в "Спартаке" лучшие защитники. Оценки красно-белых в матче с "Глазго Рейнджерс"

Матч, в котором Боккетти включил режим Кьеллини, а Рассказов мог стать героем.Вратарь "Спартака" мандражировал от стартового до финального свистка. Максименко выносил в аут, кидался с закрытыми глазами прерывать навесы (естественно, пролетая мимо). Что помешало ему нормально играть? Откуда столько волнения? Не первый же матч еврокубков...Ах, если бы Рассказов положил тот удар внешней в дальнюю после передачи пяткой от Еременко. Такой шедевр сорвался, конечно. В обороне Рассказов был практически безупречен. Если с кем-то встречался с глазу на глаз, то выходил победителем.Капитан и вел себя по-капитански. Джикия пихал Максименко, высказывал претензии Боккетти, орал на арбитра (за что и получил горчичник). Но боролся Георгий геройски - подкаты даже в собственной штрафной пугали всех, кроме Джикии. Еще бы наладить диагонали вперед, а то они совсем печально смотрелись.Итальянская машина! Воплощение катеначчо в спартаковской форме. Цифры Боккетти на зависть Бонуччи - 7 отборов (из 7 попыток, кстати), 9 выносов, 3 выигранных единоборства в воздухе. "Сухой" матч "Спартака" - это заслуга Боккетти."Спартак" с Мельгарехо и "Спартак" с Комбаровым - это 2 разные команды. Парагваец знает, как создать остроту впереди. И умеет подстраховать партнеров сзади. Поэтому не удивительно, что Комбаров остался вне заявки вообще. Правда, Мельгарехо впереди против "Рейнджерс" не создал ничего. Но в обороне не подкачал ни разу.У бразильца постоянно проседает один из скиллов. Если Фернандо начинает разбрасывать передачи как рукой, то, значит, начнет привозить в защите. Во втором тайме против "Рейнджерс" бразилец выцарапал все мячи, но передачи - это кошмар. 70% точных - что это вообще такое?Моторность Романа пошла на убыль. Показательный момент из первого тайма - Мельгарехо побежал страховать Рассказова, а Зобнин не закрыл зону парагвайца, просто не вернулся в оборону. Обычно за ним такого не наблюдалось. И в завершении у Зобнина по-прежнему проблемы.Многие считали, что Каррера занимался популизмом, когда выпускал в основе ребят из академии. Но в Шотландии ярко проявил себя Игнатов. Во-первых, он в тройке по отборам в команде. Во-вторых, у него 88% точных передач. В-третьих, он появлялся там, где нужно, и делал то, что надо.Как положено, Александр все отведенное ему время отбегал по бровке, пытаясь замучить защитников "Рейнджерс" или помочь Рассказову в защите. И снова КПД Ломовицкого был чуть повыше отметки в 10%.Худший игрок в составе "Спартака". Ни одного полезного действия. Мало двигался впереди, еще меньше в обороне. "Помощь Мельгарехо? Обойдется", - видимо, так решил Ташаев, забыв о возвращении назад. Если не настроит форму, то зимой уедет из команды.Ломовицкий и Ташаев просто не могли спонсировать Зе передачами. Когда вышли Еременко и Ханни, количество забросов на форварда увеличилось в разы. Только теперь Зе приходилось самому много бороться. И вот в этом компоненте у нападающего серьезный провис. Не нанес ни одного удара, так еще и не побежал на классный пас Еременко в добавленное время.Возможно, в таком высоком темпе не пробегал бы весь матч. А 45 минут - то, что нужно. Успел отметиться неплохими закидушками и пяткой на Рассказова, когда защитника не хватило для гола. Однозначно игрок основы.Порой алжирцу не хватает жесткости. То ногу не поставит крепко, то от борьбы отвернется. Но в плане передач он в "Спартаке" один из лучших. Мариновать его долго на лавке не надо.