Когда в "Спартаке" лучшие защитники. Оценки красно-белых в матче с "Глазго Рейнджерс"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Когда в "Спартаке" лучшие защитники. Оценки красно-белых в матче с "Глазго Рейнджерс"

Матч, в котором Боккетти включил режим Кьеллини, а Рассказов мог стать героем.

Когда в "Спартаке" лучшие защитники. Оценки красно-белых в матче с "Глазго Рейнджерс"




Александр Максименко - 3,0. Вратарь "Спартака" мандражировал от стартового до финального свистка. Максименко выносил в аут, кидался с закрытыми глазами прерывать навесы (естественно, пролетая мимо). Что помешало ему нормально играть? Откуда столько волнения? Не первый же матч еврокубков...

Николай Рассказов - 4,0. Ах, если бы Рассказов положил тот удар внешней в дальнюю после передачи пяткой от Еременко. Такой шедевр сорвался, конечно. В обороне Рассказов был практически безупречен. Если с кем-то встречался с глазу на глаз, то выходил победителем.

Георгий Джикия - 4,0. Капитан и вел себя по-капитански. Джикия пихал Максименко, высказывал претензии Боккетти, орал на арбитра (за что и получил горчичник). Но боролся Георгий геройски - подкаты даже в собственной штрафной пугали всех, кроме Джикии. Еще бы наладить диагонали вперед, а то они совсем печально смотрелись.

Сальваторе Боккетти - 4,5. Итальянская машина! Воплощение катеначчо в спартаковской форме. Цифры Боккетти на зависть Бонуччи - 7 отборов (из 7 попыток, кстати), 9 выносов, 3 выигранных единоборства в воздухе. "Сухой" матч "Спартака" - это заслуга Боккетти.

Лоренсо Мельгарехо - 3,5. "Спартак" с Мельгарехо и "Спартак" с Комбаровым - это 2 разные команды. Парагваец знает, как создать остроту впереди. И умеет подстраховать партнеров сзади. Поэтому не удивительно, что Комбаров остался вне заявки вообще. Правда, Мельгарехо впереди против "Рейнджерс" не создал ничего. Но в обороне не подкачал ни разу.

Фернандо - 3,0. У бразильца постоянно проседает один из скиллов. Если Фернандо начинает разбрасывать передачи как рукой, то, значит, начнет привозить в защите. Во втором тайме против "Рейнджерс" бразилец выцарапал все мячи, но передачи - это кошмар. 70% точных - что это вообще такое?

Роман Зобнин - 3,0. Моторность Романа пошла на убыль. Показательный момент из первого тайма - Мельгарехо побежал страховать Рассказова, а Зобнин не закрыл зону парагвайца, просто не вернулся в оборону. Обычно за ним такого не наблюдалось. И в завершении у Зобнина по-прежнему проблемы.

Михаил Игнатов - 4,0. Многие считали, что Каррера занимался популизмом, когда выпускал в основе ребят из академии. Но в Шотландии ярко проявил себя Игнатов. Во-первых, он в тройке по отборам в команде. Во-вторых, у него 88% точных передач. В-третьих, он появлялся там, где нужно, и делал то, что надо.

Александр Ломовицкий- 2,5. Как положено, Александр все отведенное ему время отбегал по бровке, пытаясь замучить защитников "Рейнджерс" или помочь Рассказову в защите. И снова КПД Ломовицкого был чуть повыше отметки в 10%.



Александр Ташаев - 2,0. Худший игрок в составе "Спартака". Ни одного полезного действия. Мало двигался впереди, еще меньше в обороне. "Помощь Мельгарехо? Обойдется", - видимо, так решил Ташаев, забыв о возвращении назад. Если не настроит форму, то зимой уедет из команды.

Зе Луиш - 2,0. Ломовицкий и Ташаев просто не могли спонсировать Зе передачами. Когда вышли Еременко и Ханни, количество забросов на форварда увеличилось в разы. Только теперь Зе приходилось самому много бороться. И вот в этом компоненте у нападающего серьезный провис. Не нанес ни одного удара, так еще и не побежал на классный пас Еременко в добавленное время.

Роман Еременко - 3,0. Возможно, в таком высоком темпе не пробегал бы весь матч. А 45 минут - то, что нужно. Успел отметиться неплохими закидушками и пяткой на Рассказова, когда защитника не хватило для гола. Однозначно игрок основы.

Софиан Ханни - 3,0. Порой алжирцу не хватает жесткости. То ногу не поставит крепко, то от борьбы отвернется. Но в плане передач он в "Спартаке" один из лучших. Мариновать его долго на лавке не надо.

Ивелин Попов - б/о

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Рейнджерс Боккетти
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#1  MAG554  UdSSR (Сегодня, 01:02)
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Болеет за:
«Спартак»
На предсезонке нахваливали Ломовицкого, но приятное удивление от игры Игнатьева. Перед матчем с опаской отнесся к его персоне в старте, оказался одним из лучших. Да и Рассказов играет. как будто в составе не первый год.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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