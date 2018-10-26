Лоренсо Мельгарехо: мы выложились на 100 процентов

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Цюрих
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|Байер
|3
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|3
|Лудогорец
|3
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|1
|4
|Ларнака
|3
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|3
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|9
|2
|Лейпциг
|3
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Славия
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|3
|Копенгаген
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Бордо
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
|2
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|3
|Спартак Трнава
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|3
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
|2
|Спортинг
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|3
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|2
|Милан
|3
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Олимпиаков
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|4
|4
|Дюделанж
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|3
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|2
|Вильярреал
|3
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|5
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Спартак М
|3
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|3
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|9
|2
|Лацио
|3
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|6
|3
|Марсель
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Мальмё
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Сарпсборг 08
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Бешикташ
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|3
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Стандард
|3
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|3
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|3
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|5
|2
|Динамо Киев
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|3
|Ренн
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|2
|ПАОК
|3
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|Види
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|4
|БАТЭ
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
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Лоренсо Мельгарехо: мы выложились на 100 процентов
Защитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо прокомментировал ничью с "Рейнджерс" (0:0).
"Мы старались для болельщиков. Не смогли порадовать их победой, но выложились на 100 процентов, будьте уверены.
Приятно было видеть столько болельщиков. Они преодолели очень большое расстояние, чтобы поддержать нас", - сказал парагваец.
ФК "Спартак"
"Мы старались для болельщиков. Не смогли порадовать их победой, но выложились на 100 процентов, будьте уверены.
Приятно было видеть столько болельщиков. Они преодолели очень большое расстояние, чтобы поддержать нас", - сказал парагваец.
ФК "Спартак"
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