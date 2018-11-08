Сальваторе Боккетти: приехал бы проводить Карреру, если бы смог (видео)

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Сальваторе Боккетти: приехал бы проводить Карреру, если бы смог (видео)

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал домашнюю победу над "Рейнджерс" (4:3), передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



- Рады победить после стольких поражений. Мы выиграли для болельщиков. Это подарок для них.

- 2 автогола не многовато для одной игры?

- Бывает, это футбол. '

- Как игрок обороны, как оцените результат матч?

- 4:3 мне не очень нравится. Но это был один из самых красивых матчей в карьере. Жаль, что я попал в перекладину во втором тайме, но забили другие.

- 4:3 для защитников - это катастрофа.

- Это не значит, что обе команды плохо играли в обороне. Хорошо, что выиграли. Нужно играть лучше.

- Насколько изменился футбол "Спартака" с Рианчо?

- Делаем, что просит Рианчо. Пытаемся играть в футбол. Сегодня хорошо играли, много моментов.

- В самом начале игры фанаты три ракетницы запустили.

- Я даже не заметил.

- Что можете сказать людям, которые покупают билеты, поддерживают, а потом запускают ракеты, за что могут быть санкции.

- Чувствую их поддержку. Думаю, они самые лучшие болельщики в мире. После 4 поражений непросто так поддерживать, как они сделали.

- Смотрели, как провожали Карреру в аэропорту?

- Знал, что сегодня он уезжает. Желаю ему удачи и успехов в будущем.Он оставил хорошую память. Эта победа и для него тоже. Без проблем поехал бы проводить, если бы смог. 100 процентов, сегодня Массимо желал нам успеха.

- Перед игрой он ничего не писал?

- Нет. Он всегда хотел удачи для нас.

- Знаете, в какой футбол должен играть "Спартак" по мнению Рианчо?

- Сегодня открыто играли, были комбинации. Сыграли хорошо, была самоотдача. Хотели выиграть сегодня.

- Это другой футбол, в отличии от Карреры?

- Не могу ответить. Это тот же самый вопрос.
Теги: Боккетти Спартак Рейнджерс Rвидео
Вчера, 23:31
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