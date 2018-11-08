Сальваторе Боккетти: приехал бы проводить Карреру, если бы смог (видео)

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал домашнюю победу над "Рейнджерс" (4:3), передает корреспондентМихаил Гончаров.- Рады победить после стольких поражений. Мы выиграли для болельщиков. Это подарок для них.- Бывает, это футбол. '- 4:3 мне не очень нравится. Но это был один из самых красивых матчей в карьере. Жаль, что я попал в перекладину во втором тайме, но забили другие.- Это не значит, что обе команды плохо играли в обороне. Хорошо, что выиграли. Нужно играть лучше.- Делаем, что просит Рианчо. Пытаемся играть в футбол. Сегодня хорошо играли, много моментов.- Я даже не заметил.- Чувствую их поддержку. Думаю, они самые лучшие болельщики в мире. После 4 поражений непросто так поддерживать, как они сделали.- Знал, что сегодня он уезжает. Желаю ему удачи и успехов в будущем.Он оставил хорошую память. Эта победа и для него тоже. Без проблем поехал бы проводить, если бы смог. 100 процентов, сегодня Массимо желал нам успеха.- Нет. Он всегда хотел удачи для нас.- Сегодня открыто играли, были комбинации. Сыграли хорошо, была самоотдача. Хотели выиграть сегодня.- Не могу ответить. Это тот же самый вопрос.