УЕФА и власти Азербайджана предоставляли Мхитаряну гарантии безопасности

УЕФА прокомментировал новость о том, что армянский футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".Мхитарян не полетит в Баку в целях безопасности, в связи с непростыми политическими отношениями между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха."УЕФА работал в сотрудничестве с "Арсеналом" и в результате этой работы мы получили гарантии относительно безопасности футболиста на территории Азербайджана от властей страны. Благодаря этим гарантиям мы смогли разработать план безопасного пребывания футболистов и других представителей клуба в Баку.Клуб был в курсе тех усилий, которые приняли УЕФА и правительство Азербайджана, но принял решение не везти игрока на место проведения финальной игры. Мы должны уважать личное решение футболиста и клуба", — ответила пресс-служба УЕФА.