Стала известна заявка "Спартака" на первый матч 3-го отборочного тура Лиги Европы с "Туном", сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет 8 августа в Швейцарии.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари – Шитов, Ребров, Селихов, Максименко;
защитники – Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов;
полузащитники – Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев;
нападающие – Понсе.
Шюррле и Мельгарехо в заявке "Спартака" на матч с "Туном" в Лиге Европы
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