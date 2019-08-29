Валерий Рейнгольд: хорошо упакованные люди у нас в футбол играть не будут. Это халявщики

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info прокомментировал вылет красно-белых из Лиги Европы.

Фото: "СЭ"

- Противно такие вещи комментировать, - отметил Рейнгольд. - Плюнуть на все хочется! Я поверил, что команда нащупала какую-то игру, вроде получаться что-то стало. Но вдруг снова провал. Полнейший. Я, конечно, понимаю, в чем здесь дело. Первая причина - это пижонство. Каждый думает, что он мастер и считает, что валяние дурака поможет сделать ему результат. Но, ребята, ничего у вас не получится, если вы не будете горбатиться на поле. Не думаю, что Кононов давал вам установку так бездарно выглядеть в этом матче. Просто люди вышли абсолютно не заинтересованными в результате. Они обманули болельщиков, которые приехали на эту игру. Зачем вы выходите на поле?! Лучше изобразить симулянта и сказать, что у тебя температура под сорок - зачем позориться? Я насмотрелся за последние дни российского футбола - смех и грех. Вот я и не знаю, плакать мне или смеяться уже. Например, «Краснодар» пропустил от «Олимпиакоса» шесть мячей. И это команда, которая в нашем чемпионате идет в лидерах. «Спартак» тоже среди лидеров, но с «Брагой» не смог справиться. А с этой командой можно играть. Но они горят. Это позор! Вот таков наш футбол. А что «Локомотив» и «Зенит» покажут? Надо срочно какие-то выводы делать.



- Вы бы после вылета спартаковцев из Лиги Европы уволили Кононова с должности главного тренера?



- Нет, я не отправил бы его в отставку. Не Кононов выходит на поле. Виноваты люди, которые надевают майки спартаковские. Наверное, тренер давал им другую установку. Конечно, он не давал установку вот так выходить и хамить на поле - так бездарно играть, совсем не бегать... Виновата система, виноваты люди, которые руководят футболом в «Спартаке». Они должны задуматься обо всем этом... Куда же мы катимся? Мне было стыдно за «Спартак». Как можно не уважать себя до такой степени? Но это хорошо упакованные люди. Люди богатые в денежном отношении у нас играть в футбол не будут. Это не западноевропейские футболисты, у которых престиж футбольного клуба на первом месте, а у нас халявщики... Чем занимался Мирзов? Понсе вообще никакой! Как играет в обороне Айртон? Сумасшедший дом!



Виктория Яковлева, Rusfootball.info