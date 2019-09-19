Загнивающие в Европе. "Краснодар" получил 9 на двух еврокубковых выездах

Игры с «Олимпиакосом» теперь уже точно не катастрофическое стечение обстоятельств: «Краснодар» больше не может делать вид, что всё нормально или что всё дело в травмах.

Фото здесь и далее: twitter.com/UEFAcom_ru