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Загнивающие в Европе. "Краснодар" получил 9 на двух еврокубковых выездах

Игры с «Олимпиакосом» теперь уже точно не катастрофическое стечение обстоятельств: «Краснодар» больше не может делать вид, что всё нормально или что всё дело в травмах.
Фото здесь и далее: twitter.com/UEFAcom_ru
Игнатьев наконец убедил, что он лучше Берга

С возвращением Ари в строй в распоряжении Мусаева оказалось 3 нападающих. Несмотря на ужасную форму Берга, в еврокубках играл именно он, Игнатьев же выходил на поле для ротации, по остаточному принципу. И за свои шансы толком не цеплялся.

Однако к началу группового этапа Иван всё-таки убедил тренеров в своём превосходстве над шведом: допустим, Ари решили поберечь к ЦСКА, но Маркус всё равно остался в запасе. В остальном на «Базель» вышел ровно тот же состав, что разобрался с «Крыльями».

Вот как-то так должен был играть «Байер»…

Быстрый гол «Базеля» не должен был удивлять: даже в матче с «Крыльями Советов» «Краснодар» умудрился пропустить к 11-й минуте в первой же атаке соперника, когда Соболев забил из-под Мартыновича. На этот раз вернувшийся в строй лидер обороны не просто не помешал, а помог сопернику, просто отдав Бюа мяч.

Гол гости привезли себе сами, но возник он всё-таки не на ровном месте: «Базель» с первых минут пошёл вперёд, а «Краснодар» отбивался так, будто идёт концовка матча, а он ведёт в счёте. Хозяева начали как и подобает команде, вышедшей на домашнее поле с целью победить.

Плохо, даже когда стало получше

Нельзя было и сказать, что всё решила одна ошибка: Альдерете тоже отдал мяч Ольссону перед чужой штрафной, но швед так и не придумал, что делать с мячом в нескольких метрах от ворот.

К середине тайма «Краснодару» удалось выровнять игру, но ни о каком чётком рисунке в атаке речи не шло. Вандерсон в одиночку тащил мяч и пытался заработать фол, партнёры не подстраивались друг под друга и в большинстве атак отдавали мяч просто из-за непонимания.

Вильена, например, не понимал, что покатить на убойную позицию под удар Шапи лучше, чем навесить к краю штрафной в направлении Игнатьева. Сулейманову было невдомёк, что не надо отдавать партнёру в недодачу, если он набрал скорость и несётся к штрафной – из этого вырос второй гол Бюа.

Тут большой привет заснувшему Спайичу и поменьше – Сафонову, ровно в него нападающий соперника и ткнул мяч.

Надо было дома сидеть?

На 53-й минуте счёт стал 3:0, а комментаторы до самого четвёртого гола «Базеля» обсасывали тему о том, что этот матч перед ЦСКА был не нужен, что лучше было получить технарь 0:3 или сыграть молодёжным составом. Что? То есть о ЦСКА думал Мусаев, выставляя абсолютно основной состав? «Краснодар» был обречён ещё до матча, что стоило везти молодёжку? Хотя какие вопросы могут быть к Черданцеву в принципе, а особенно после фразы «Не думаю, что «Базель» чем-то принципиально сильнее «Крыльев Советов».


Да даже при 0:2 «Краснодар» обречён не был! Вандерсон с партнёром поджали на чужой половине, бразилец вывел Шапи 1 на 1, Игнатьев добивал его удар – 2 супермомента в одном! Или та же потеря Альдерете в первом тайме – Ольссон обязан был сравнивать счёт.

Но единственный хороший удар от краснодарцев на счету Вильены, по своим воротам. Природа этого смачного выстрела настолько загадочна, что привела меня к совсем бредовому предположению: может, он просто психанул? Ну а что, приезжаешь из Голландии в амбициозный клуб, стремящийся в Лигу чемпионов, и получаешь в трёх матчах от европейских середняков десятку (к концу матча стало 11).

Ничего «Краснодар» не сливал. Господину Черданцеву надо вспомнить матчи с «Олимпиакосом», узнать, что за команда «Базель», и понять: краснодарцы столкнулись с очень сильным соперником, к противостоянию с которым сейчас почему-то неготовы. Это уже вопросы к комплектованию команды, к тренерскому штабу (который нейтрализовывал и «Байер», и «Севилью», и «Валенсию»), к футболистам: ещё один такой матч, и можно будет говорить о европейском комплексе «Краснодара» (а о каком-либо характере уже и не заикаешься). Старт Лиги чемпионов показал, что наш футбол небезнадёжен, но только если к еврокубкам подходить боеспособным и максимально собранным.

Лига Европы

1 тур

"Базель" - "Краснодар" - 5:0

Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вильена, 55 (автогол), Окафор, 79

"Базель": Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Буа, Фрай, Дзуффи (Кампо, 80), Штокер (Окафор, 58), Кабрал (Риверос, 66).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов (Уткин, 46), Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67), Вандерсон.

Предупреждения: Штокер, 51, Мартынович, 64


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Теги: Базель Краснодар Мартынович Спайич Шапи Игнатьев Мусаев Ольссон Сафонов
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