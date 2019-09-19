Загнивающие в Европе. "Краснодар" получил 9 на двух еврокубковых выездах

С возвращением Ари в строй в распоряжении Мусаева оказалось 3 нападающих. Несмотря на ужасную форму Берга, в еврокубках играл именно он, Игнатьев же выходил на поле для ротации, по остаточному принципу. И за свои шансы толком не цеплялся.
Однако к началу группового этапа Иван всё-таки убедил тренеров в своём превосходстве над шведом: допустим, Ари решили поберечь к ЦСКА, но Маркус всё равно остался в запасе. В остальном на «Базель» вышел ровно тот же состав, что разобрался с «Крыльями».
Вот как-то так должен был играть «Байер»…
Быстрый гол «Базеля» не должен был удивлять: даже в матче с «Крыльями Советов» «Краснодар» умудрился пропустить к 11-й минуте в первой же атаке соперника, когда Соболев забил из-под Мартыновича. На этот раз вернувшийся в строй лидер обороны не просто не помешал, а помог сопернику, просто отдав Бюа мяч.
? Так «Краснодару» забили. Ошибка перед штрафной привела к голу. Сафонов на этот раз не спасhttps://t.co/FZhsVM6nET#БазельКраснодар pic.twitter.com/vvYEJJ69yY— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2019
Гол гости привезли себе сами, но возник он всё-таки не на ровном месте: «Базель» с первых минут пошёл вперёд, а «Краснодар» отбивался так, будто идёт концовка матча, а он ведёт в счёте. Хозяева начали как и подобает команде, вышедшей на домашнее поле с целью победить.
Плохо, даже когда стало получше
Нельзя было и сказать, что всё решила одна ошибка: Альдерете тоже отдал мяч Ольссону перед чужой штрафной, но швед так и не придумал, что делать с мячом в нескольких метрах от ворот.
К середине тайма «Краснодару» удалось выровнять игру, но ни о каком чётком рисунке в атаке речи не шло. Вандерсон в одиночку тащил мяч и пытался заработать фол, партнёры не подстраивались друг под друга и в большинстве атак отдавали мяч просто из-за непонимания.
Вильена, например, не понимал, что покатить на убойную позицию под удар Шапи лучше, чем навесить к краю штрафной в направлении Игнатьева. Сулейманову было невдомёк, что не надо отдавать партнёру в недодачу, если он набрал скорость и несётся к штрафной – из этого вырос второй гол Бюа.
Дубль Кевина Буа в первом тайме.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2019
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? https://t.co/6DxMqx50Ip pic.twitter.com/hlGF1ajKn3
Тут большой привет заснувшему Спайичу и поменьше – Сафонову, ровно в него нападающий соперника и ткнул мяч.
Надо было дома сидеть?
На 53-й минуте счёт стал 3:0, а комментаторы до самого четвёртого гола «Базеля» обсасывали тему о том, что этот матч перед ЦСКА был не нужен, что лучше было получить технарь 0:3 или сыграть молодёжным составом. Что? То есть о ЦСКА думал Мусаев, выставляя абсолютно основной состав? «Краснодар» был обречён ещё до матча, что стоило везти молодёжку? Хотя какие вопросы могут быть к Черданцеву в принципе, а особенно после фразы «Не думаю, что «Базель» чем-то принципиально сильнее «Крыльев Советов».
Да даже при 0:2 «Краснодар» обречён не был! Вандерсон с партнёром поджали на чужой половине, бразилец вывел Шапи 1 на 1, Игнатьев добивал его удар – 2 супермомента в одном! Или та же потеря Альдерете в первом тайме – Ольссон обязан был сравнивать счёт.
Но единственный хороший удар от краснодарцев на счету Вильены, по своим воротам. Природа этого смачного выстрела настолько загадочна, что привела меня к совсем бредовому предположению: может, он просто психанул? Ну а что, приезжаешь из Голландии в амбициозный клуб, стремящийся в Лигу чемпионов, и получаешь в трёх матчах от европейских середняков десятку (к концу матча стало 11).
Автогол Тонни Де Вилена.#МАТЧПРЕМЬЕР #БазельКраснодар pic.twitter.com/QJALt7v78S— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 19, 2019
Ничего «Краснодар» не сливал. Господину Черданцеву надо вспомнить матчи с «Олимпиакосом», узнать, что за команда «Базель», и понять: краснодарцы столкнулись с очень сильным соперником, к противостоянию с которым сейчас почему-то неготовы. Это уже вопросы к комплектованию команды, к тренерскому штабу (который нейтрализовывал и «Байер», и «Севилью», и «Валенсию»), к футболистам: ещё один такой матч, и можно будет говорить о европейском комплексе «Краснодара» (а о каком-либо характере уже и не заикаешься). Старт Лиги чемпионов показал, что наш футбол небезнадёжен, но только если к еврокубкам подходить боеспособным и максимально собранным.
Лига Европы
1 тур
"Базель" - "Краснодар" - 5:0
Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вильена, 55 (автогол), Окафор, 79
1 тур
"Базель" - "Краснодар" - 5:0
Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вильена, 55 (автогол), Окафор, 79
"Базель": Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Буа, Фрай, Дзуффи (Кампо, 80), Штокер (Окафор, 58), Кабрал (Риверос, 66).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов (Уткин, 46), Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67), Вандерсон.
Предупреждения: Штокер, 51, Мартынович, 64