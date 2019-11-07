Вильена: эта победа доказывает, что "Краснодар" готов бороться за выход в плей-офф ЛЕ

Хавбек "Краснодара" Тони Вильена – об игре своей команды в матче против "Трабзонспора", что прошел в рамках Лиги Европы.



– Сложная ли эта игра была для вашей команды? Вы удовлетворены?

– Да, мы забили три мяча, и я доволен результатом. С другой стороны, мы не играли достаточно хорошо: было много брака, ошибок. На таком уровне это непозволительно. Это была очень важная победа. Эта победа показывает, что мы до сих пор продолжаем бороться за выход в следующий этап. У нас есть две игры впереди, обе сложные. Нужно выигрывать обе, чтобы играть в ЛЕ весной.



– Было ли такое сегодня во время игры, когда вы поняли, что точно победите в этом матче?

– После 90-ой минуты. (смеется)



– Какой счет вы бы предпочли по сегодняшней игре 2:0 или 3:1?

– Конечно, я бы хотел, чтобы мы не пропустили этот мяч. Все равно важно – три очка, которые мы взяли.



– У вас яркая и нестандартная внешность, особый стиль. Чем вы вдохновляетесь?

– Ну, это я такой приехал из Голландии. У нас люди одеваются очень разнообразно. Но это не самое главное в моей жизни, я больше интересуюсь тем, что я делаю на поле, что я показываю там и как я выгляжу в игровом плане, а не на улице.



Источник: www.rusfootball.info/