Сульшер: не был уверен, что доживу до того момента, когда Фред забьет

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер пошутил над полузащитником Фредом после матча 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (5:0).

Фото: talksport.com

Бразильский хавбек вышел в стартовом составе и забил два гола: на 82-й и 93-й минутах.



"Есть много игроков, которые стали лучше. Не был уверен, что доживу до того моменты, когда Фред забьет гол. У него было очень много попыток. Мы постоянно шутили над этим. Я очень рад за него", - цитирует Сульшера Manchester Evening News.



Отметим, что Фред не забивал за "МЮ" полтора года.