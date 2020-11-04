"Если сравнивать работу тренером в России и в Голландии, то могу сказать, что в РПЛ выше бюджеты. Уровень чемпионата страны намного выше в России. Многие игроки на протяжении всей карьеры играют за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Среди примеров те же Акинфеев и Дзагоев", - сказал Адвокат на пресс-конференции.
Напомним, что в четверг, 5 ноября, "Фейеноорд" Дика Адвоката встретится с московским ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. "Армейцы" после двух игр в ЛЕ с двумя очками занимают второе место в группе К. "Фейеноорд" же имеет в своем активе одно очко и четвертую строчку. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Дик Адвокат: уровень чемпионата России намного выше голландского
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат, ранее работавший в сборной России и "Зените", сравнил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге и чемпионате Нидерландов.
Фото: eurosport.ru
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