Завтра, 12 августа, его команда проведет в Казани ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций против "Рубина".
"Поле специфичное. Смотрится оно не лучшим образом. Качество неплохое, но к нему нужно привыкнуть", - приводит слова Папшуна Р-Спорт.
Напомним, после матча 3-го тура Российской Премьер-лиги "Рубин" - "Ахмат" (2:1) наставник казанцев Леонид Слуцкий заявил, что управляющие стадионом "убили газон", проводя мероприятия, которые не связаны со спортом. Позже пресс-служба арены ответила специалисту на критику поля.
Первый матч 3-го раунда отбора Лиги конференций между "Ракувом" и "Рубином" завершился со счетом 0:0. Победитель этого противостояния выйдет в финальный раунд квалификации нового еврокубка.
Тренер "Ракува" – о состоянии газона на "Ак Барс Арене": поле специфичное, смотрится не лучшим образом
Главный тренер польского "Ракува" Марек Папшун прокомментировал состояние газона на "Ак Барс Арене".
Фото: официальный сайт "Ак Барс Арены"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!