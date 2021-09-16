"Ожидала большего от "Локомотива", хотелось увидеть смелую игру в исполнении команды. С учетом большого усиления хотелось более слаженного футбола на поле. Если в целом, то мне игра «Локомотива» не понравилась. Команда выступила не самым лучшим образом", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
Напомним, в матче с "Марселем" "Локомотив" ушел от поражения на 89-й минуте. Дебютный гол за "Локо" забил полузащитник Фаустино Анджорин. В следующем туре Лиге Европы подопечным Николича предстоит поездка в Рим. 30 сентября "железнодорожники" сыграют против "Лацио". Стартовый свисток в этом матче будет дан в 22:00 мск.
В Российской Премьер-лиге в ближайшем туре "железнодорожники" в гостях сыграют против "Урала". Матч в Екатеринбурге пройдет в понедельник, 20 сентября, и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром матча будет Алексей Сухой из Люберец, за систему ВАР ответственным будет Евгений Турбин из Дмитрова.
"Локомотив" занимает третье место в таблице РПЛ, набрав в 7 матчах 15 очков.
Смородская - о ничьей с "Марселем": ожидала большего от "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила игру "железнодорожников" в матче с "Марселем" (1:1) в Лиге Европы.
Фото: ТАСС