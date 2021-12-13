"Бетис" сейчас идет на третьем месте в Ла Лиге. Наверное, не просто так. Честно, не особо слежу за ними. Но уверен, что это добротная сильная команда, с которой будет непросто", - заявил Чистяков.
Отметим, что "Зенит" и "Бетис" в феврале оспорят путевку в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч запланирован на 17 февраля. Он пройдет на арене "сине-бело-голубых". Ответная встреча состоится на стадионе "Бетиса" 24 февраля.
Источник: Sport24
Чистяков: "Бетис" сейчас идет третьим в Ла Лиге. Наверное, не просто так
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мнением о "Бетисе", с которым петербургская команда сыграет в стыковых матчах Лиги Европы.
Фото: "Зенит"