В Польше провели антиукраинскую акцию на матче Лиги конференций

В матче первого квалификационного раунда Лиги конференций "Погонь" (Щецин, Польша) - "Рейкьявик" (Исландия) фанаты хозяев поля вывесили баннер в память о Волынской трагедии.

Фото: социальные сети

Активные болельщики польской "Погони" на домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги конференций против исландского "Рейкьявика" провели антиукраинскую акцию. Фанаты клуба из Щецина вывесили баннер в память о Волынской трагедии с надписью "Волынь 1943. Помним!" Матч закончился крупной победой "Погони" со счетом 4:1.



В 1943 году украинские националисты, входившие в состав ОУН (УПА), организовали массовое уничтожение этнического польского населения, проживающего на Волыни - территории нынешних Волынской, Ровенской и частично Тернопольской области Украины. В результате их действий погибли десятки тысяч мирных жителей.