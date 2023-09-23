? Только положительные эмоции, все-таки долго не играл. Приятно, что победили — важно было стартовать дома хорошо при своих болельщиках. Результат вполне закономерен, готовимся к следующему матчу. Дай бог, дальше будет только лучше, будем прибавлять с каждой игрой.
Напомним, вчера в городе Баку состоялся один из матчей первого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках данного поединка "Карабах" встретился с норвежским "Мольде". Команда из Азербайджана одержала минимальную победу со счетом 1:0. 31-летний российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев вышел на минувший матч в стартовом составе своей команды. Он не пропустил ни одного гола, отыграы всю встречу.
Источник: "РБ Спорт"
Лунев – о победе "Карабаха" над "Мольде": результат вполне закономерен, дальше будет только лучше
Российский голкипер "Карабаха" Андрей Лунев прокомментировал победу азербайджанской команды над норвежским "Мольде" в матче Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"