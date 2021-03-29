– Я сказал им, что мне не нужно забивать голы. Я помогаю своим товарищам по команде, чтобы они приблизились к моему рекорду, – сказал Златан в интервью швецкому каналу "C More".
Форвард "Милана" отметился двумя голевыми передачами в играх с Грузией (1:0) и Косово (3:0) после возвращения в национальную команду. Шведы занимают первую строчку в группе B, набрав шесть очков.
Напомним, что Ибрагимовичу принадлежит бомбардирский рекорд сборной Швеции: в 118 встречах он забил 62 гола.
Следующую игру подопечные Янне Андерссона проведут с командой Эстонии, матч состоится 31 марта в 21:45 по Москве.
Швеция крупно обыграла Косово, Ибрагимович отметился голевой передачей
Ибрагимович – об игре в сборной: мне не нужно забивать голы
Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!