Малафеев отметил, что, судя по игре сборной, необходимости в Дзюбе на сегодня нет.
"Не было ли у сборной нехватки Артема Дзюбы? Считаю, что в нынешней сборной все на своих местах. По игре команды я не вижу какого-то голодания и необходимости в Дзюбе", - сказал Малафеев.
Также он прокомментировал игру Гильерме в сентябрьских матчах квалификационного раунда ЧМ-2022.
"Что касается Гильерме, то я очень рад за него и за его успехи в сборной. В том числе меня радует статистика, которую он показывает - 12 сухих матчей за сборную из 18. Действительно, в трех играх последнего сбора у него были эпизоды, где его спасение было чуть ли не ключевым моментом матча", - сказал Малафеев.
Источник: Sport24
Малафеев: по игре сборной России я не вижу необходимости в Дзюбе
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе национальной команды.
Фото: Sport24
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