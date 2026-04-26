На 11-й минуте гол забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, на 52-й отличился ещё один форвард команды Николя Муми Нгамалё. Ассистировали голеадорам форвард Артур Гомес и полузащитник Бителло соответственно.
"Динамо" набрало 38 очков и осталось на 8-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. "Сочи" с 18 очками по-прежнему замыкает таблицу на 16-й позиции.
В следующем туре динамовцы 1 мая сыграют в гостях с "Локомотивом", а сочинцы 3 мая примут на своём поле "Оренбург".
Московское "Динамо" обыграло "Сочи"
Матч 27 тура между московским "Динамо" и "Сочи" завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0.
