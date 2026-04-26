Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм

Московское "Динамо" обыграло "Сочи"

Матч 27 тура между московским "Динамо" и "Сочи" завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0.
Фото: ФК "Динамо" Москва
На 11-й минуте гол забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, на 52-й отличился ещё один форвард команды Николя Муми Нгамалё. Ассистировали голеадорам форвард Артур Гомес и полузащитник Бителло соответственно.

"Динамо" набрало 38 очков и осталось на 8-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. "Сочи" с 18 очками по-прежнему замыкает таблицу на 16-й позиции.

В следующем туре динамовцы 1 мая сыграют в гостях с "Локомотивом", а сочинцы 3 мая примут на своём поле "Оренбург".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится