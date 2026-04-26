Титов считает, что Шпилевский должен искать причины неудач "Пари НН" в себе

"Слава богу, что спартаковцы отыгрались ещё в первом тайме. Там стопроцентный пенальти.
Я не знаю, что придумывает господин Шпилевский, который в очередной раз рассказывает про судей. Если честно, это уже начинает раздражать. Понимаю его, что команда может напрямую вылететь, но, мне кажется, надо искать причину в себе, а не в судьях или соперниках", — передаёт слова Титова Metaratings.
Кроме Барко, за "Спартак" забил Роман Зобнин (72'), в составе "Пари НН" единственный мяч забил Адриан Бальбоа (28').