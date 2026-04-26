Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм

Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм

Титов считает, что Шпилевский должен искать причины неудач "Пари НН" в себе

Ветеран московского "Спартака" Егор Титов поделился мнением о победе команды над "Пари НН" в 27 туре Российской Премьер-Лиги, а также о жалобах главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского.
Фото: ФК "Пари НН"
Сегодня, 26 апреля, "Спартак" выиграл у "Пари НН" на его поле со счётом 2:1. По мнению Титова, Шпилевскому не стоит жаловаться на судейство. Эсекьель Барко забил за красно-белых с пенальти (45+1'), который показался нижегородцам спорным.

"Слава богу, что спартаковцы отыгрались ещё в первом тайме. Там стопроцентный пенальти.

Я не знаю, что придумывает господин Шпилевский, который в очередной раз рассказывает про судей. Если честно, это уже начинает раздражать. Понимаю его, что команда может напрямую вылететь, но, мне кажется, надо искать причину в себе, а не в судьях или соперниках", — передаёт слова Титова Metaratings.

Кроме Барко, за "Спартак" забил Роман Зобнин (72'), в составе "Пари НН" единственный мяч забил Адриан Бальбоа (28').

