На 4-й минуте счёт открыли махачкалинцы благодаря автоголу центрального защитника "Краснодара" Диего Косты. На 29-й минуте полузащитник краснодарцев Никита Кривцов сделал счёт ничейным — 1:1.
На 36-й минуте хавбек и капитан "быков" Эдуард Сперцян получил шанс вывести свою команду вперёд, но не реализовал пенальти, заработанный Джоном Кордобой, пробив в левую штангу. На 66-й минуте уже сам Кордоба головой замкнул подачу с правого фланга от Джованни Гонсалеса и установил окончательный счёт встречи — 2:1. На 90+5-й минуте форвард "Динамо" Миро получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
"Краснодар" набрал 60 очков, команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское "Динамо" с 24 очками располагается на 14-й позиции таблицы.
"Краснодар" одержал волевую победу над махачкалинским "Динамо"
Матч 27 тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Динамо" Махачкала завершился победой "быков" со счётом 2:1.
