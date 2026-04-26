Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Ахмат2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Уфа2 тайм

"Краснодар" одержал волевую победу над махачкалинским "Динамо"

Матч 27 тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Динамо" Махачкала завершился победой "быков" со счётом 2:1.
Фото: ФК "Краснодар"
На 4-й минуте счёт открыли махачкалинцы благодаря автоголу центрального защитника "Краснодара" Диего Косты. На 29-й минуте полузащитник краснодарцев Никита Кривцов сделал счёт ничейным — 1:1.

На 36-й минуте хавбек и капитан "быков" Эдуард Сперцян получил шанс вывести свою команду вперёд, но не реализовал пенальти, заработанный Джоном Кордобой, пробив в левую штангу. На 66-й минуте уже сам Кордоба головой замкнул подачу с правого фланга от Джованни Гонсалеса и установил окончательный счёт встречи — 2:1. На 90+5-й минуте форвард "Динамо" Миро получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

"Краснодар" набрал 60 очков, команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское "Динамо" с 24 очками располагается на 14-й позиции таблицы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится