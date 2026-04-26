Осинькин ответил, есть ли в "Сочи" уверенность, что команда останется в РПЛ

- У нас есть настрой, всегда максимальный. Ведем разговоры с ребятами. И как тренер с футболистом, и по-человечески.
Надо было объединиться, мы сделали все на максимум. "Динамо" — другого уровня и статуса команда, но мы делали все, чтобы продолжить серию, - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
В 27 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Муми Нгамале.
По итогам 27 сыгранных туров сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками, бело-голубые располагаются на восьмой строчке с 38 баллами в своем активе. До поражения от "Динамо" команда Игоря Осинькина одержала три победы кряду.