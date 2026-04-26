В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья Лунева

- Какая сейчас расстановка сил во вратарской линии? Лунев вот-вот должен приступить к тренировкам в общей группе.
По Лещуку и Расулову, к Игорю никаких претензий, но я принял такое решение (выпустить Расулова в старте) совместно с тренером вратарей. Нам тоже надо смотреть и понимать, что делать дальше, - цитирует Гусева "Матч ТВ".
В воскресенье, 26 апреля, московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Сочи" в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Константин Тюкавин и Муми Нгамале. По итогам 27 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 набранными очками.
Андрей Лунев в текущем сезоне вышел на поле в 15 встречах во всех турнирах, пропустил 19 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 4 встречах.