"Естественно, любой футбольный человек видит, что Дзюба в хорошей форме и не поехал в сборную из-за обиды. Если бы его вызвали на первый сбор, то сейчас бы он 100% был в составе сборной. Но невызов ударил по его самолюбию. Дзюба банально отмазался от вызова в сборную, сказав, мол, ребята, идите-ка вы все подальше, я сейчас в плохой форме", - сказал Канчельскис.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии (8 октября, 21:45 мск) и Словении (11 октября, 21:45 мск), но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор команды.
Артем Дзюба в сезоне-2021/22 провел за "Зенит" 13 матчей во всех турнирах. На его счету 4 гола и 5 результативных передач.
В составе сборной России 33-летний форвард дебютировал в 2011 году. В общей сложности за национальную команду Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.
Источник: Sport24
Дзюба получил всего 20 дней отдыха за последние три сезона. Это самый низкий показатель в Европе
Канчельскис: Дзюба банально отмазался от вызова в сборную России
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об отказе форварда "Зенита" Артема Дзюбы играть за национальную команду.
Фото: Football24