"Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу. Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: "Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич ищет". Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон. Смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: "Футболистик, ты где?". Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: "Конечно, готов!" - цитирует Глебова "СЭ".
Данил Глебов в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах в составе "Ростова". На счету 21-летнего футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача. Всего за ростовский клуб он сыграл в 71 матче, в которых забил 3 гола. Глебов провел 15 матчей за молодежную сборную России, забив в этих игра 2 мяча.
Для полузащитника это дебютный вызов в первую сборную России. Глебов заменит в составе национальной команды Дениса Глушакова, который из-за повреждения не сможет помочь команде в ближайших матчах.
В октябре национальной команде предстоит провести 2 игры в рамках отбора на ЧМ-2022. В Казани 8 октября Россия встретится со Словакией, а 11 октября сыграет против Словении в Мариборе.
"Смотрю, у меня сообщение от Валерия Георгиевича: "Футболистик, ты где?" Глебов - о вызове в сборную
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России.
Фото: ФК "Ростов"