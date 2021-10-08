"Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.
Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде. Закрыта ли для него дорога в сборную? Это решает тренер", - сказал Дюков.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор команды.
Россия обыграла Словакию в Казани со счетом 1:0 благодаря автоголу Милана Шкриньяра. В понедельник, 11 октября, подопечные Карпина в Мариборе встретятся со Словенией. Игра начнется в 21:45 мск.
Источник: "СЭ"
Дюков: Дзюба набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь сборной России
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об отказе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские игры.
Фото: РФС