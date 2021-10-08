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14:00
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П1 1.72X 3.8П2 4.4
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14:00
ФакелНе начат
П1 4.6X 3.85П2 1.69
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15:00
АкронНе начат
П1 2.07X 3.35П2 3.5
Текстильщик
16:00
ТомьНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.47
Волгарь
16:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.85X 3.3П2 4.4
Кубань
17:00
НефтехимикНе начат
П1 3.7X 3.35П2 2.01
Алания
17:00
ОренбургНе начат
П1 1.99X 3.45П2 3.6
Торпедо
17:00
КАМАЗНе начат
П1 1.56X 3.9П2 5.8

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П1 4.5X 3.6П2 1.84
Литва
16:00
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Шотландия
19:00
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Швеция
19:00
КосовоНе начат
П1 1.37X 5П2 8.8
Грузия
19:00
ГрецияНе начат
П1 3.5X 3.05П2 2.35
Азербайджан
19:00
ИрландияНе начат
П1 3.75X 3.05П2 2.24
Финляндия
19:00
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П1 3.4X 3.15П2 2.33
Молдова
21:45
ДанияНе начат
П1 35X 10П2 1.1
Польша
21:45
Сан-МариноНе начат
П1 1.01X 45П2 30
Венгрия
21:45
АлбанияНе начат
П1 2.09X 3.2П2 4
Андорра
21:45
АнглияНе начат
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Люксембург
21:45
СербияНе начат
П1 7.6X 4.9П2 1.43
Швейцария
21:45
Северная ИрландияНе начат
П1 1.35X 5П2 10
Фарерские острова
21:45
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П1 13X 6П2 1.25

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КатарНе начат
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Дюков: Дзюба набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об отказе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские игры.
Фото: РФС
"Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.

Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде. Закрыта ли для него дорога в сборную? Это решает тренер", - сказал Дюков.

Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор команды.

Россия обыграла Словакию в Казани со счетом 1:0 благодаря автоголу Милана Шкриньяра. В понедельник, 11 октября, подопечные Карпина в Мариборе встретятся со Словенией. Игра начнется в 21:45 мск.

Источник: "СЭ"


Теги: Дюков Сборная России Дзюба
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