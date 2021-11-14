— На кону стоит многое, речь идет о путевке на чемпионат мира. Судьба дала нашей сборной отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год.
Тогда было очень обидно проигрывать, это ведь был домашний чемпионат мира! — рассказала Журова в интервью "СЭ".
Сборная России играла против Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Тогда хорваты прошли дальше после серии пенальти. Сегодня команды встретятся в рамках последнего матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Победа выведет один из коллективов в финальную часть турнира напрямую. Сборной России также будет достаточно ничьей.
Депутат Журова: судьба дала нашей сборной отличный шанс вернуть должок хорватам за 2018 год
Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от матча России и Хорватии.
Фото: РИА Новости