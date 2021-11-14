"Поле было в безобразном состоянии, на стадионе не работал дренаж. В какой-то степени это нас спасало, потому что не давало хорватам играть на всю мощь. Я считаю, что надо оштрафовать ответственных за состояние газона в сегодняшнем матче. Они не должны были допустить игру на таком поле", - сказала Смородская.
Матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Хорватии и России проходил на стадионе "Полюд" в Сплите. Игра завершилась победой хорватских футболистов со счетом 1:0. На 81-й минуте в свои ворота забил защитник россиян Федор Кудряшов.
Хорватия обогнала Россию и финишировала на первой строчке в группе H (23 очка). Российская сборная закончила отборочный турнир на 2-м месте (22 очка) и в марте 2022 года сыграет в стыковых матчах.
Источник: Матч ТВ
Смородская потребовала оштрафовать ответственных за состояние газона на матче Хорватия - Россия
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча Хорватия - Россия (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2022.
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