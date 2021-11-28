— Карпин хочет, чтобы мы постоянно атаковали и выходили из обороны только через пас, для того чтобы забить. Он объяснял нам, чтобы мы все были раскрепощенными и не боялись играть в футбол.
Карпин всегда говорил в раздевалке, что мы самые лучшие игроки и что у нас все получится. Подбадривал, — цитирует Адамова "Облгазета".
22-летний Адамов в октябре попал в окончательный список сборной России на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022, но на поле не выходил. В ноябре защитника "Урала" включили в расширенный состав, но не в окончательный.
В нынешнем сезоне за екатеринбургскую команду Адамов провел 17 матчей, не отметившись голевыми передачами.
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Адамов: Карпин всегда говорил в раздевалке, что мы самые лучшие игроки и что у нас все получится
Защитник "Урала" и сборной России Арсен Адамов высказался о наставнике национальной команды Валерии Карпине.
Фото: ФК "Урал"