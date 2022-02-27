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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ростов
Перенесён
Крылья Советов
Краснодар
Перенесён
Локомотив
Ахмат
19:00
УфаНе начат
П1 1.88X 3.4П2 4.7

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.06X 3.3П2 4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вильярреал
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.56X 4.4П2 5.8
Севилья
18:15
БетисНе начат
П1 2.35X 3.2П2 3.3
Реал Сосьедад
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.95X 3.35П2 4.4
Барселона
23:00
АтлетикНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
14:30
КальяриНе начат
П1 1.71X 3.7П2 5.2
Верона
17:00
ВенецияНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.4
Специя
20:00
РомаНе начат
П1 5X 4П2 1.69
Лацио
22:45
НаполиНе начат
П1 3X 3.3П2 2.48

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 4.7X 4П2 1.72
Аугсбург
19:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.5X 4.2П2 1.71

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
15:00
РеймсНе начат
П1 1.44X 4.6П2 7.6
Брест
17:00
ЛорьянНе начат
П1 2.15X 3.25П2 3.8
Клермон
17:00
БордоНе начат
П1 1.93X 3.65П2 4
Анже
17:00
ЛансНе начат
П1 3X 3.2П2 2.55
Метц
17:00
НантНе начат
П1 3.05X 3П2 2.65
Труа
19:05
МарсельНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.76
Лион
22:45
ЛилльНе начат
П1 1.85X 3.8П2 4.2

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Челси
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 3.4X 3.35П2 2.24
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Анохин: поляки просто испугались с нами играть. Футбол вне политики

Член наблюдательного совета "Химок" и вице-президент РФС Сергей Анохин дал комментарий по отказу сборной Польши от участия в стыковом матче за выход на ЧМ-2022 со сборной России.
Фото: РПЛ
- Считаю, поляки просто испугались с нами играть. Это не спортивный принцип. Футбол вне политики. Все боятся Россию, и даже польские футболисты, - передает слова Анохина Sport24.

Ранее глава футбольного союза Польши Цезарий Кулеша опубликовал заявление об отказе сборной этой страны играть со сборной России. Полуфинальный стыковой матч Россия - Польша должен был пройти в Москве 24 марта. Потенциальные соперники нашей команды по финалу также могут отказаться от игры - руководитель футбольной ассоциации Швеции уже опубликовал заявление об отказе, его коллега из Чехии заявил о высокой вероятности такого же сценария.

Польша отказывается играть стыковой матч ЧМ-2022 против сборной России

Колосков - об отказе Польши от стыков: это шантаж и провокация. Не хотите играть - получайте техническое поражение

Сборная Швеции отказалась от проведения возможного стыкового матча со сборной России

Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией может отказаться играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022


Теги: Сборная России Сборная Польши Анохин
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