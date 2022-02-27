- Считаю, поляки просто испугались с нами играть. Это не спортивный принцип. Футбол вне политики. Все боятся Россию, и даже польские футболисты, - передает слова Анохина Sport24.
Ранее глава футбольного союза Польши Цезарий Кулеша опубликовал заявление об отказе сборной этой страны играть со сборной России. Полуфинальный стыковой матч Россия - Польша должен был пройти в Москве 24 марта. Потенциальные соперники нашей команды по финалу также могут отказаться от игры - руководитель футбольной ассоциации Швеции уже опубликовал заявление об отказе, его коллега из Чехии заявил о высокой вероятности такого же сценария.
Польша отказывается играть стыковой матч ЧМ-2022 против сборной России
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Сборная Швеции отказалась от проведения возможного стыкового матча со сборной России
Сборная Чехии вслед за Польшей и Швецией может отказаться играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022
Анохин: поляки просто испугались с нами играть. Футбол вне политики
Член наблюдательного совета "Химок" и вице-президент РФС Сергей Анохин дал комментарий по отказу сборной Польши от участия в стыковом матче за выход на ЧМ-2022 со сборной России.
Фото: РПЛ