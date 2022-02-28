— О господи, какой кошмар. Болельщики плачут, — рассказал Боярский в интервью "РБ Спорт".
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от евротурниров. "Спартак" покидает Лигу Европы на стадии 1/8 финала, Сборная России — стыковые матчи к чемпионату мира 2022.
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Боярский — о решении ФИФА и УЕФА: какой кошмар. Болельщики плачут
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал решения ФИФА и УЕФА.
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