Для Ломаева это был дебютный вызов в сборную России.
"Был рад познакомиться с Кафановым и со всем тренерским штабом, с командой. От этих сборов остались приятные впечатления.
Как отреагировал на то, что не полечу в Киргизию? Это спортивная жизнь, все нормально. Мне кажется, в жизни каждого спортсмена такое было. Так что новость воспринял нормально", - цитирует Ломаева Sport24.
В текущем сезоне голкипер Иван Ломаев провел за "Крылья Советов" в Российской Премьер-лиги (РПЛ) 10 матчей, в которых пропустил 14 мячей, в одной игре он оставил свои ворота "сухими".
Со сборной Киргизии Россия сыграет в субботу, 24 сентября. Матч в Бишкеке начнется в 17:00 мск и будет показан в прямом эфире телеканалом "Матч ТВ". Сегодня национальная команда отправилась на игру с Киргизией.
Ломаев не полетел со сборной России на матч с командой Киргизии
Ломаев отреагировал на решение тренерского штаба сборной России не брать его в Киргизию
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев высказался о решении тренерского штаба сборной России не брать его на товарищеский матч с Киргизией.
Фото: РПЛ