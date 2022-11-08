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ФИФА и УЕФА дали авторизацию на проведение матча Таджикистан - Россия

Федерация футбола Таджикистана сообщила о получении авторизации от ФИФА и УЕФА на проведение товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС
- Мы получили авторизацию со стороны и УЕФА, и ФИФА. Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА. В этой игре команды смогут провести по шесть замен, - передает слова представителей Федерации футбола Таджикистана ТАСС.

Ранее стало известно, что в ноябре 2022 года сборная России проведет два выездных товарищеских матча - с национальными командами Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут 17 ноября и 20 ноября соответственно. 24 сентября подопечные Валерия Карпина провели гостевую товарищескую встречу со сборной Киргизии (2:1) - эта игра проводилась с неограниченным количеством замен и не попала в зачет товарищеских матчей ФИФА.


Сборная России Сборная Таджикистана
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