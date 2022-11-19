– Я кайфовал от того, что на поле была команда. Да, мы создали не так много опасных моментов. Но мне понравилось, как мы прессинговали, как оборонялись, как пробовали атаковать, – приводит слова Глебова Sport24.
Сборная Таджикистана принимала сборную Россию на своем поле, в городе Душанбе, 17 ноября 2022 года. Товарищеский матч этих команд вызвал огромный ажиотаж среди местных любителей футбола – стадион был забит до отказа. Сама игра прошла без голов и завершилась со счетом 0:0. Даниил Глебов, представляющий футбольный клуб "Ростов", впервые вышел на игру сборной России в качестве капитана команды. В составе сборной России вышло сразу шесть дебютантов – четыре в стартовом составе, двое вышли на замену. С первых минут появились Александр Селихов, Александр Солдатенков, Сергей Пиняев и Лечи Садулаев, со скамейки появились Сергей Песьяков и Владимир Сычевой. Свой следующий матч сборная России проведет уже завтра, 20 ноября. Команда Валерия Карпина встретится с Узбекистаном на их поле. Начало матча – в 15:00 по московскому времени.
Глебов: в матче с Таджикистаном я кайфовал от того, что на поле была команда. Понравилось, как мы прессинговали
Полузащитник "Ростова" и капитан сборной России в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0) поделился эмоциями после этой игры.
Фото: Чемпионат.com