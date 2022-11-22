- Меня спросили, поеду ли я в Катар. Ответил, что лучше бы Катар приехал сюда. Думаю, чемпионат мира станет большим испытанием для игроков, особенно тех, кто играет в топ-чемпионатах, где и так огромная нагрузка. При этом играть матчи на этом чемпионате мира придется фактически "с колес", - передает слова Бышовца "РБ Спорт".
Чемпионат мира 2022 года в Катаре является первым чемпионатом мира в истории, который по климатическим условиям был перенесен с июня и июля, в которые много лет традиционно проводились мундиали, на ноябрь и декабрь. Для его проведения европейские топ-чемпионаты в текущем сезоне организовали специальную паузу, при этом последние матчи национальных первенств прошли за неделю до старта Кубка мира.
Бышовец: ЧМ в Катаре станет большим испытанием для игроков из топ-чемпионатов, играть придется фактически "с колес"
Экс-главный тренер сборной СНГ и сборной России Анатолий Бышовец высказался о стартовавшем Чемпионате мира-2022 в Катаре.
Фото: "Советский спорт"