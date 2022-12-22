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Карпин: на ЧМ мальчиками для битья мы бы не были. Никого авансом в сборную России бы не вызывали

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением, как бы национальная команда проявила себя на чемпионате мира 2022, если бы была допущена на турнир.
Фото: Getty Images
"На ЧМ?2022 мальчиками для битья мы не были бы. Подготовка была бы другой, уже никого авансом бы не вызывали. Отношение к этим матчам было бы другое, это 100%. Кто бы что ни говорил, мы провели товарищеские или контрольные матчи", – цитирует тренера "Матч ТВ".

Напомним, сборная России не может выступать на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за временного отстранения. По этой причине россияне не смогли сыграть против Польши в стыковом турнире мирового первенства в Катаре и пропустили мундиаль. Также подопечные Валерия Карпина не смогут участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы 2024.


Карпин Сборная России
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