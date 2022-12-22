Карпин: на ЧМ мальчиками для битья мы бы не были. Никого авансом в сборную России бы не вызывали

Главный тренер сборной России
Валерий Карпин поделился мнением, как бы национальная команда проявила себя на чемпионате мира 2022, если бы была допущена на турнир.
"На ЧМ?2022 мальчиками для битья мы не были бы. Подготовка была бы другой, уже никого авансом бы не вызывали. Отношение к этим матчам было бы другое, это 100%. Кто бы что ни говорил, мы провели товарищеские или контрольные матчи", – цитирует тренера "Матч ТВ
".
Напомним, сборная России
не может выступать на турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за временного отстранения. По этой причине россияне не смогли сыграть против Польши в стыковом турнире мирового первенства в Катаре и пропустили мундиаль. Также подопечные Валерия Карпина не смогут участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы 2024.