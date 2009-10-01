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Уэйн Руни был арестован с пьяной девушкой во время отдыха его жены в Испании

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в конце месяца должен предстать перед судом за вождение в нетрезвом виде. Футболист был арестован с пьяной девушкой.

Сообщается, что футболист отправился в один из итальянских ресторанов после тренировки, после чего он оказался в баре, где танцевал на столе, пил спиртное и приставал к 29-летней незнакомке.

"Я была чересчур пьяна, чтобы садиться за руль. Мы были вдвоем, поэтому он предложил сесть за руль. Мы увидели позади полицейских, и Уэйн сильно разозлился. Все случилось очень быстро. Может быть, я была слишком пьяна, но он не казался мне таким уж выпившим", - цитирует девушку "СЭ" со ссылкой на Mirror.

Отмечается, что беременная жена Руни с тремя детьми находится на отдыхе в Испании.
Теги: Руни
Сегодня, 12:56
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:36) #
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«Зенит»
жизнь ничему не учит...


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