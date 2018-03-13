Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Жозе Моуриньо назвал Де Бура худшим тренером в истории АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слова бывшего тренера "Кристал Пэлас" Франка Де Бура с критикой в свой адрес.

"Я стараюсь давать парню лучшее. Я читал слова худшего тренера в истории премьер-лиги Франка Де Бура, сожалеющего, что Рэшфорд играет у меня, потому что для меня главной целью являются победы. Если бы Маркуса тренировал Франк, то он бы проигрывал в каждом матче", — сказал Моуриньо.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Рэшфорд
Сегодня, 03:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.