Жозе Моуриньо назвал Де Бура худшим тренером в истории АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слова бывшего тренера "Кристал Пэлас" Франка Де Бура с критикой в свой адрес."Я стараюсь давать парню лучшее. Я читал слова худшего тренера в истории премьер-лиги Франка Де Бура, сожалеющего, что Рэшфорд играет у меня, потому что для меня главной целью являются победы. Если бы Маркуса тренировал Франк, то он бы проигрывал в каждом матче", — сказал Моуриньо.