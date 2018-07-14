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Рамон Мончи: повторяю в сотый раз - Алиссон не продается!
Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что клуб не собирается продавать голкипера Алиссона.
"Повторяю в сотый раз - Алиссон не продается! Мы всегда думаем об интересах клуба. И сейчас мы не обсуждаем возможную замену, так как я уверен, что Алиссон продолжить играть за "Рому". Мы подумаем об этом, когда решим продавать его", - цитирует Мончи A Bola
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" предложил за бразильского голкипера 60 миллионов евро.
"Повторяю в сотый раз - Алиссон не продается! Мы всегда думаем об интересах клуба. И сейчас мы не обсуждаем возможную замену, так как я уверен, что Алиссон продолжить играть за "Рому". Мы подумаем об этом, когда решим продавать его", - цитирует Мончи A Bola
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" предложил за бразильского голкипера 60 миллионов евро.
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