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Главный тренер "Шахтера" может продолжить карьеру английском чемпионшипе

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может продолжить карьеру в Англии.

По информации Birmingham Mail, португальский специалист является одним из основных кандидатов на вакантный пост в "Астон Вилле". Как отмечается, "Астон Вилла" хочет закрыть вопрос по новому тренеру до 20 октября. Клуб из Бирмингема на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Ранее Фонсека уже отказался от предложений "Вест Хэма" и "Эвертона".
Теги: Шахтер Астон Вилла Фонсека
Сегодня, 12:14
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