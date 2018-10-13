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Официально: Тьерри Анри назначен главным тренером "Монако"

Экс-нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри назначен на пост главного тренера "Монако".

В этой должности 41-летний француз сменил Леонарду Жардима.

Анри выступал за "Монако" с 1994-го по 1999-й годы, провел 141 матч и забил 28 голов. Он завершил карьеру игрока в 2014 году.


Теги: Анри Головин Монако
Сегодня, 12:10
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(1)
#5  Freddy   (Сегодня, 14:41)
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online

Ну вот и посмотрим как теперь будет попадать в состав Головин
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  plast  Спб (Сегодня, 14:31)
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имхо анри конечно начинает тренерскую карьеру но ему стоило еще где то помощником поработать. а монако все таки зря уволили, если кто и мог вернуть монако к жизни так это жардим, а что при новом тренере все футболисты резко станут профессионалами и все схемы заработают?
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:49)
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  •  (1)

А какие у Анри тренерские достижения? или это просто - пиар - акция.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  vitalii  moldova (Сегодня, 12:28)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
не потянет!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:19)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
пропал Головин, он и Шаву не терпел


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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