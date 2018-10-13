Официально: Тьерри Анри назначен главным тренером "Монако"

Экс-нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри назначен на пост главного тренера "Монако".В этой должности 41-летний француз сменил Леонарду Жардима.Анри выступал за "Монако" с 1994-го по 1999-й годы, провел 141 матч и забил 28 голов. Он завершил карьеру игрока в 2014 году.