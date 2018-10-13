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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Официально: Тьерри Анри назначен главным тренером "Монако"
Экс-нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри назначен на пост главного тренера "Монако".
В этой должности 41-летний француз сменил Леонарду Жардима.
Анри выступал за "Монако" с 1994-го по 1999-й годы, провел 141 матч и забил 28 голов. Он завершил карьеру игрока в 2014 году.
В этой должности 41-летний француз сменил Леонарду Жардима.
Анри выступал за "Монако" с 1994-го по 1999-й годы, провел 141 матч и забил 28 голов. Он завершил карьеру игрока в 2014 году.
?@ThierryHenry nomm? entra?neur de l’AS Monaco— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 13, 2018
Communiqu? ? https://t.co/yp900aiWDT#ForeverMonaco pic.twitter.com/VVNaiI1xFL
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