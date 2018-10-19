"Айнтрахт" забил семь голов "Фортуне", Йович забил 5 голов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:48
Владислав Игнатьев: Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет (видео)
Владислав Игнатьев: Антон Миранчук забил невероятный гол. Дай ему еще одну попытку - по воробьям пробьет (видео)
Вчера, 23:23
Юрий Сёмин: 5 матчей за 13 дней - это нормально? (видео) (3)
Юрий Сёмин: 5 матчей за 13 дней - это нормально? (видео) (3)
Вчера, 23:16
Юрий Сёмин: у Гильерме высочайший уровень! Ни один вратарь в России не прерывает все фланговые передачи (видео) (6)
Юрий Сёмин: у Гильерме высочайший уровень! Ни один вратарь в России не прерывает все фланговые передачи (видео) (6)
Вчера, 23:02
Роман Зобнин: зачем "Спартаку" Дзюба? (4)
Роман Зобнин: зачем "Спартаку" Дзюба? (4)
Вчера, 22:42
Валерий Карпин: вы видели проблемы? Я - нет (4)
Валерий Карпин: вы видели проблемы? Я - нет (4)
Вчера, 22:38
К Риму готовы: ЦСКА учится побеждать на классе (5)
К Риму готовы: ЦСКА учится побеждать на классе (5)
Вчера, 22:33
Магомед Адиев: результат матча с ЦСКА закономерен, так как всю эту неделю мы занимались околофутболом (1)
Магомед Адиев: результат матча с ЦСКА закономерен, так как всю эту неделю мы занимались околофутболом (1)
Вчера, 22:06
Магомед Адиев: обещаю, что "Анжи" будет биться. Но страшно подумать, что будет после 9 декабря (1)
Магомед Адиев: обещаю, что "Анжи" будет биться. Но страшно подумать, что будет после 9 декабря (1)
Вчера, 21:49
Хабиб Нурмагомедов поздравил ЦСКА с победой над "Анжи" (2)
Хабиб Нурмагомедов поздравил ЦСКА с победой над "Анжи" (2)
Вчера, 21:33
"Ренова" больше не будет генеральным спонсором "Урала" (1)
"Ренова" больше не будет генеральным спонсором "Урала" (1)
Вчера, 20:32
Виктор Гончаренко: ЦСКА нужно было сыграть умно (2)
Виктор Гончаренко: ЦСКА нужно было сыграть умно (2)
Вчера, 20:21
"Краснодар" пока не может расторгнуть контракт с Мамаевым (8)
"Краснодар" пока не может расторгнуть контракт с Мамаевым (8)
Вчера, 20:01
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
Вчера, 19:53
ЦСКА одержал уверенную победу над "Анжи" (34)
ЦСКА одержал уверенную победу над "Анжи" (34)
Вчера, 19:29
"Локомотив" - "Ростов": стартовые составы (2)
"Локомотив" - "Ростов": стартовые составы (2)
Вчера, 18:18
Алан Чочиев расстроен решением суда оставить Кокорина в СИЗО (5)
Алан Чочиев расстроен решением суда оставить Кокорина в СИЗО (5)
Вчера, 18:11
Дело Мамаева и Кокорина ведут 18 следователей (18)
Дело Мамаева и Кокорина ведут 18 следователей (18)
Вчера, 17:09
"Барселона" заинтересована в приобретении Кулибали
"Барселона" заинтересована в приобретении Кулибали
Вчера, 17:04
Александр Кокорин поблагодарил "Зенит" за поддержку (6)
Александр Кокорин поблагодарил "Зенит" за поддержку (6)
Вчера, 16:45
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с "Анжи" (10)
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с "Анжи" (10)
Вчера, 16:27
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (25)
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (25)
Вчера, 15:12
На гендиректора "Балтики" заведено уголовное дело (1)
На гендиректора "Балтики" заведено уголовное дело (1)
"Айнтрахт" забил семь голов "Фортуне", Йович забил 5 голов
"Айнтрахт" разгромил "Фортуну" в матче 8-го тура чемпионата Германии (7:1). Пять голов забил нападающий Лука Йович.
Чемпионат Германии
8 тур
"Айнтрахт" Ф – "Фортуна" 7:1
Голы: Аллер, 20 (пен.), Йович, 26, 34, Аллер, 50, Лукебакио, 53, Йович, 55, 69, 72
"Айнтрахт" Ф: Трапп (Реннов, 58), Коста, Н'Дика, Абрахам, Костич, Хасебе, Гузман, Гачинович, Торро (Штендера, 46), Йович (Хргота, 86), Аллер
"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Бодзек (Лукебакио, 46), Циммерман, Штёгер, Циммер, Моралес, Зоботтка (Баркок, 46), Раман, Дукш
Предупреждения: Айхан, 88, Штёгер, 89
Чемпионат Германии
8 тур
"Айнтрахт" Ф – "Фортуна" 7:1
Голы: Аллер, 20 (пен.), Йович, 26, 34, Аллер, 50, Лукебакио, 53, Йович, 55, 69, 72
"Айнтрахт" Ф: Трапп (Реннов, 58), Коста, Н'Дика, Абрахам, Костич, Хасебе, Гузман, Гачинович, Торро (Штендера, 46), Йович (Хргота, 86), Аллер
"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Бодзек (Лукебакио, 46), Циммерман, Штёгер, Циммер, Моралес, Зоботтка (Баркок, 46), Раман, Дукш
Предупреждения: Айхан, 88, Штёгер, 89
Luka Jovi? is the first player in Europe’s top five leagues to score five goals in a single game this season:— Squawka Football (@Squawka) October 19, 2018
26’:?? Luka Jovi?
34’:?? Luka Jovi?
55’:?? Luka Jovi?
69’:?? Luka Jovi?
72’:?? Luka Jovi?
Not bad at 20 years old. ? pic.twitter.com/xYX5n7NkCU
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.