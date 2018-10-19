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"Айнтрахт" забил семь голов "Фортуне", Йович забил 5 голов

"Айнтрахт" разгромил "Фортуну" в матче 8-го тура чемпионата Германии (7:1). Пять голов забил нападающий Лука Йович.

Чемпионат Германии

8 тур

"Айнтрахт" Ф – "Фортуна" 7:1

Голы: Аллер, 20 (пен.), Йович, 26, 34, Аллер, 50, Лукебакио, 53, Йович, 55, 69, 72

"Айнтрахт" Ф: Трапп (Реннов, 58), Коста, Н'Дика, Абрахам, Костич, Хасебе, Гузман, Гачинович, Торро (Штендера, 46), Йович (Хргота, 86), Аллер

"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Бодзек (Лукебакио, 46), Циммерман, Штёгер, Циммер, Моралес, Зоботтка (Баркок, 46), Раман, Дукш

Предупреждения: Айхан, 88, Штёгер, 89

Теги: Айнтрахт Фортуна
Вчера, 23:29
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