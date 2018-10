"Айнтрахт" забил семь голов "Фортуне", Йович забил 5 голов

Luka Jovi? is the first player in Europe’s top five leagues to score five goals in a single game this season:



26’:?? Luka Jovi?

34’:?? Luka Jovi?

55’:?? Luka Jovi?

69’:?? Luka Jovi?

72’:?? Luka Jovi?



Not bad at 20 years old. ? pic.twitter.com/xYX5n7NkCU